Ieri in Molise nessun ricovero e 1 dimesso, con 429 casi di positività (22%) e 10 guariti.

RICOVERATE DUE PERSONE DI BOJANO E VENAFRO: IN OSPEDALE L’1% DEI CONTAGIATI

L’anno si apre in Molise con due nuovi ingressi in ospedale, relativi a pazienti di Bojano e Venafro. Diventano quindi 22 i pazienti assistiti al Cardarelli di Campobasso col Covid, 21 dei quali in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Dei 22 ricoverati, 11 risultano non essere vaccinati, 6 hanno avuto doppia dose di vaccino e 5 anche la dose addizionale. La percentuale dei ricoverati sul numero totale degli attualmente positivi in Molise si attesta poco sopra all’1%.

380 NUOVE POSITIVITA’

Con i contagi registrati oggi, il Molise conta in questo momento 2.137 casi attualmente positivi accertati. Nella giornata di oggi 1.314 sono stati i tamponi refertati e il tasso di positività è del 28,9% per effetto di 380 positività. Oltre ai centri maggiori che fanno segnare tutti i numeri elevati con Isernia 63, Campobasso 53 e Termoli 50, vanno segnalati paesi in doppia cifra come Casacalenda 13, Civitanova del Sannio 11, Guglionesi 14, San Martino in Pensilis 11, Ururi 11 e Venafro 14. Il numero dei guariti è stato invece soltanto di 6.

I DATI NAZIONALI

A livello nazionale nel giorno di Capodanno crescono ancora i pazienti ricoverati, nello specifico +37 in terapia intensiva e +115 nei reparti ordinari. Purtroppo 111 persone hanno perso la vita. Oggi sono stati 141.262 i nuovi casi riscontrati su 1.084.295 test per un tasso di positività del 13%.

