120 persone in possesso di falsi green pass prodotti violando i sistemi sanitari regionali attraverso i canali di accesso delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini. Sono state scoperte dalla Polizia Postale di vari reparti tra i quali quello del Molise, coordinato da Francesco Adessa.

La polizia Postale e delle Comunicazioni del Molise ha collaborato alle attività di indagine nella fase finale su delega del procuratore della repubblica di Napoli, identificando gli indirizzi Ip corrispondenti ad altrettanti domicili dove sono state eseguite oltre 40 perquisizioni e 67 sequestri preventivi, nell’ambito di una indagine complessa sulla messa in commercio di certificazioni vaccinali false che riuscivano a superare i controlli delle App di verifica.

In pratica persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino nè fatto alcun tampone potevano disporre di green pass ottenuti aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto attraverso intrusioni illegali.

Un vero e proprio hackeraggio quello scoperto dalla Polpost messo in campo con sofisticate tecniche di vishing, smishing e l’impiego di siti clone. Le credenziali di accesso sarebbero state carpite con queste tecniche, attraverso email che simulavano quelle istituzionali del Sistema Sanitario inducendo i titolari a collegarsi a un falso sito web perfettamente identico a quello del sistema sanitario.

In alcuni casi invece i falsi green pass sono stati prodotti ricorrendo a servizi di chiamata VoIP internazionali capaci di simulare il vero numero di telefono del Sistema Sanitario regionale. L’ignaro cittadino, possessore di un regolare green pass o super green pass (otenuto con vaccino o guarigione da covid 19) veniva raggiunto da una telefonata che sembrava partire dal numero del Sistema Sanitario regionale, grazie a uno stratagemma con il VoIp, pur essendoci dall’altro parte del telefono un truffatore.

Scoperti addirittura casi in cui un sedicente agente di servizio di supporto tecnico della Regione interessata convinceva il farmacista a installare nel proprio sistema un software di assistenza a distanza che permetteva di assumere il controllo da remoto del computer e rubare così le credenziali di accesso ai sistemi informativi regionali.

Le indagini si sono basate sull’analisi dei dati di connessione, dei tabulati telefonici, delle caselle email e delle altre tracce lasciate dai traffici illeciti e hanno consentito di verificare che le tecniche criminose erano state messe in campo anche per produrre i cosiddetti super greenpass, ottenibili esclusivamente dalla vaccinazione. Una vaccinazione che in questo caso non è mai stata effettuata.

Gli utilizzatori di questi falsi green passo sono stati localizzati in diverse province italiane (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bolzano, Como, Grosseto, Messina, Milano, Monza-Brianza, Reggio Calabria, Roma e Trento). Il Molise non è coinvolto direttamente, sebbene siano in corso accertamenti per definire il numero reale degli acquirenti dei certificati truffa, che si stima essere molto più ampio. Il reparto di Polizia Postale del Molise è andato in supporto del reparto della Campania concentrandosi sulle perquisizioni eseguite soprattutto in provincia di Napoli, in relazione a 15 persone già sottoposte a indagini perché considerate appartenenti all’associazione a delinquere regista degli accessi abusivi e delle violazioni informatiche, e a 67 clienti che hanno acquistato le certificazioni false per entrare indiisturbarti ovunque e non ottemeperare all’obbigo di tampone sul lavoro.

Con la collaborazione del Ministero della Salute i falsi green passo sono stati disabilitati per impedirne ogni utilizzo. Le pagine web create a fini criminali sono state sequestrate come disposto in via d’urgenza dal Pubblico Ministero.