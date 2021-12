Villa Maria, la caposala Elisa D’Elia va in pensione dopo 34 anni di servizio

Dopo 34 anni di servizio, venerdì scorso (17 dicembre), la storica caposala della clinica Villa Maria, Elisa D’Elia, è andata in pensione.

A lei il ringraziamento da parte della direzione della struttura sanitaria per l’impegno profuso in questi anni per i degenti. “La dottoressa Elisa D’Elia ci ha inviato oggi un messaggio di saluto, carico di emozioni e di affetto, nel quale spicca il pensiero che ha sempre guidato il suo impegno: il paziente innanzi tutto. Elisa è stata un riferimento per tutti, ma lo è stata soprattutto per i nostri pazienti. Avrei voluto mandare il suo messaggio a quanti tentano continuamente di denigrare e di distruggere quanto la nostra clinica fa da 70 anni, a quanti denigrano il privato il cui unico scopo sarebbe il margine: non c’ è un solo momento, un solo medico, un solo infermiere che di fronte al paziente non pensi esclusivamente al suo bene, e mi permetto di aggiungere, con tanto amore. Elisa era l’emblema di questo fare. Mancherà a noi, mancherà ai nostri pazienti, mancherà alla nostra comunità.

A me e a tutti noi non resta che ripeterle un enorme GRAZIE”.