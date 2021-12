Un cenone raffinato e di gusto in un ambiente spazioso, con tutte le misure di sicurezza necessarie in questo momento. E soprattutto con la cucina a base di prodotti freschissimi, elaborati dalla fantasia e dalle indubbie doti culinarie di Francesco Moliterno, chef e gestore del Nobil Desco dello Squalo Blu in via Alcide De Gasperi a Termoli.

La sua proposta per il cenone della vigilia di Natale prevede una sontuosa carrellata di antipasti che spaziano dalla tartare di tonno di alta qualità a baccalà in pastella, come vuole tradizione, passando ai cannelloni in brodo di pesce, alla pasta fresca con ragù di astice e granchio oceanico e crostacei, al pesce alla brace e frittura fino ai deliziosi dessert.

Un’occasione per stare insieme e festeggiare la magia del Natale in tutta sicurezza e in un salotto elegante, gustando i sapori unici del campione nazionale di brodetto.

Costo 70 euro, prenotazioni al numero 377 26 1834.