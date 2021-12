Vaccino, terza dose anche ai 16enni. Nel 2022 la booster anticipa a 4 mesi

La circolare del Ministero della Salute che fissa il richiamo a quattro mesi è stata firmata nel giorno della Vigilia di Natale estendendo la terza dose anche ai ragazzi che hanno più di 16 anni e ai fragili che hanno tra i 12 e i 15 anni. Una strategia decisa per arginare la quarta ondata e la diffusione della variante Omicron che ha provocato il 30% delle infezioni nel nostro Paese. Tutto ad un anno esatto dal primo Vax Day che ha coinvolto gli operatori sanitari e gli anziani delle rsa.

Da ieri (26 dicembre, giorno di Santo Stefano) è stata adeguata e implementata anche la piattaforma regionale dell’Asrem. E ieri sera la stessa azienda sanitaria ha comunicato le modalità con cui i molisani possono prenotare la dose.

“Dalle ore 19 del 26 dicembre 2021, il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della terza dose (dose booster) per cittadini dai 16 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione”.

Al tempo stesso potranno prenotare la prima dose i genitori dei bambini dai 5 agli 11 anni “con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario (è stata ampliata l’offerta vaccinale specifica per questa fascia di età esposta nel dettaglio sulla piattaforma)”. Oppure potrà prenotare la prima dose chi non l’ha ancora ricevuta. Infine, si potrà riprogrammare la seconda e la terza dose in caso di cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo.

“Si auspica la più ampia adesione alla campagna vaccinale”, l’appello lanciato dall’Asrem. Il vaccino infatti resta l’arma più efficace contro il virus e per prevenire le ospedalizzazioni.

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000.

Lo stesso Ministero della Salute, nella propria circolare, ha raccomandato “l’assoluta priorità di mettere in massima protezione con tempestività sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (trapiantati e immunocompromessi), sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, nonché tutti coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose booster nei tempi previsti”.

Oggi, infine, in una intervista al Corriere della Sera il generale Figliuolo ha annunciato lo screening nelle scuole al rientro in classe dopo la pausa natalizia: “Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e dalle sue varianti”.