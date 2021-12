Vaccini ai bambini, lunedì arrivano prime dosi: si parte il 16 dicembre. Seconda dose dopo 21 giorni

Come anticipato, la campagna di vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età prenderà il via giovedì prossimo, 16 dicembre. Il protocollo è stato definito dalla circolare del Generale Figliuolo, resa nota nelle ultime ore: previste due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, riservate a una platea di 3,6 milioni di piccoli cittadini italiani. Le indicazioni per la nuova campagna di immunizzazione riservata ai bambini indicano, oltre alla totale sicurezza dei vaccini alla luce dei test eseguiti finora, anche la tempistica di somministrazione. Il ciclo vaccinale di base sarà composto da 2 dosi da iniettare a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Nei bambini immunocompromessi in maniera severa si potrà procedere con una dose addizionale o booster dopo almeno 28 giorni dalla seconda.

Il generale Figliuolo, commissario straordinario alla emergenza, ha richiamato una serie di pronunciamenti sia di Aifa che di Ema sulla sicurezza del farmaco che verrà utilizzato. Programmato dalla struttura commissariale un primo stock di 1,5 milioni di dosi per uso pediatrico che verranno distribuite negli ospedali italiani a partire dalla prossima settimana. Spetta alle regioni l’organizzazione dei punti vaccinali pediatrici, che prevedono percorsi separati da quelli per gli adulti. In Molise sono 15.670 i bambini compresi nella fascia di età tra 5 e 11 anni da immunizzare, secondo i più recenti dati Istat che sono aggiornati all’inizio del 2021.

Va ricordato che lo studio principale che ha portato alle nuove indicazioni ha riguardato circa 3000 bambini sui quali i vaccini hanno mostrato livelli di efficacia superiori al 90%. La malattia da covid-19 può dare origine, proprio nei più piccoli, alla sindrome infiammatoria multisistemica che può portare a complicazioni anche gravi.