Già coinvolti nella campagna vaccinale per la fascia di età 12-16 anni, oggi i pediatri di libera scelta del Molise sono richiamati ‘in servizio’ dal commissario ad acta Donato Toma per l’estensione delle vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Si parte, come ormai è noto, il 16 dicembre con le prenotazioni delle prime inoculazioni per questa categoria di giovanissimi rimasta ancora senza immunizzazione contro il Sars-Cov 2. Ieri mattina, 13 dicembre, è tornato a riunirsi anche il Comitato regionale per la pediatria per discutere i dettagli di un protocollo di intesa tra la Fimp (Federazione dei pediatri del Molise rappresentata dal dottor Donato Meffe) e la struttura commissariale.

Il Governatore del Molise Donato Toma ha ufficializzato in Aula, questa mattina, l’avvio della campagna di immunizzazione per i più piccoli: “Domani, mercoledì 15 dicembre, arrivano 6mila vaccini pediatrici nella nostra regione”.

L’accordo è pronto ed è in attesa di diventare ufficiale con le ultime firme che mancano, ma non ci saranno sorprese. Ricalca le premesse (e le modalità) dello scorso giugno quando è partita la campagna di vaccinazione sui ragazzi 12-16 anni per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’obiettivo era, ed è, “la vaccinazione degli adolescenti (e dei bambini, ndr) che rappresenta un ulteriore e fondamentale tappa nella limitazione della diffusione di Sars-Cov-2 che, in questa popolazione, circola anche in modo paucisintomatico o asintomatico, rendendo difficile l’adozione di misure di contenimento dell’infezione, aumentando la possibilità di insorgenza di varianti e, talora, causando una sindrome infiammatoria multiorgano molto grave. Tali elementi, impongono di favorire la massima adesione alla campagna vaccinale della categoria stessa”.

Il 7 dicembre scorso il Ministero della Salute ha mandato una comunicazione alle Regioni per far somministrare il vaccino Pfizer ai bambini 5-11 anni in 10 mcg/dose (circa un terzo della dose per un adulto).

Ma chi si vaccinerà prima?

La priorità sarà data ai bambini con elevata vulnerabilità inclusi quelli che vivono con soggetti immunodepressi o con elevata vulnerabilità alla Covid-19 per età o fragilità nel principio della massima precauzione. Ultima condizione, non meno importante, sarà la “valorizzazione del ruolo dei pediatri di libera scelta portatori di un rapporto fiduciario fondamentale con le famiglie”.

Questi medici specialisti, che a titolo volontario vaccineranno i più piccini, saranno pagati euro 6,16 per inoculazione. Sarà compito loro registrare l’avvenuta somministrazione su una piattaforma messa a disposizione dalla Regione Molise (anagrafe vaccinale). I vaccini saranno somministrati oltre che in tutti gli hub vaccinali dell’Asrem anche negli ambulatori pediatrici o, nei casi più complicati, presso il domicilio del paziente.

Nel protocollo, che diventerà immediatamente esecutivo quando anche Toma l’avrà firmato, si parla anche della possibilità di effettuare un open day dedicato alla fascia di età 5-11 anni. Un momento importante per informare e chiarire i dubbi dei genitori più indecisi che sono in numero nettamente superiore rispetto alla vaccinazione su adulti e ragazzi.