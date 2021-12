‘Un Paese per giovani’, open day sul servizio Caf e Patronato

Sabato 11 dicembre a partire dalle ore 10 l’associazione “Circolo MCL – Un Paese per Giovani” insieme all’Unione territoriale MCL Molise presenterà i servizi di CAF MCL e del Patronato SIAS, enti promossi dal Movimento Cristiano Lavoratori, in un open day presso la propria sede in Piazza Sant’Antonio 6 a Termoli.

Dal 2018 a Termoli è attivo presso il “Circolo MCL – Un Paese per Giovani” un Centro di Raccolta CAF MCL e Patronato SIAS per fornire alla cittadinanza di Termoli assistenza con i servizi alla persona.

Durante l’open day verranno presentati i diversi servizi e lo staff del “Circolo MCL – Un Paese per Giovani” sarà a disposizione per chiarimenti, consulenza e assistenza su: disoccupazioni, bonus sociali, ISEE, invalidità civile, accompagnamento, pensioni, modello 730 ma anche sui nuovi bonus come l’assegno unico.

Da anni, infatti, l’Associazione è un punto di riferimento per Termoli e per le zone limitrofe per i suoi servizi di inserimento e re-inserimento lavorativo, ma in pochi sanno che i servizi offerti sono molto di più.

Si tratta di un’occasione utile anche solo per chiedere di effettuare un calcolo dell’età pensionabile.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione della Diocesi di Termoli-Larino.