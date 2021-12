Le porte dell’Ufficio Territoriale di governo si sono aperte questa mattina alle 11 per una delle occasioni solenni più attese durante l’anno: la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Sono stati insigniti del titolo onorifico tredici cittadini particolarmente meritevoli della provincia di Campobasso.

Con il titolo di ufficiale, il dottor Francesco Potito e l’avvocato Giuseppe Reale.

Mentre sono stati nominati cavalieri: l’appuntato scelto dei carabinieri Dario Di Nunno, il signor Gino Donatelli di Trivento, il signor Mario Ianieri di Termoli, la dottoressa Valeria Moffa direttrice della scuola di Polizia di Campobasso, il dottor Claudio Noia di Ripalimosani, la dottoressa Brunella Occhionero di Campobasso, il dottor Dante Panatta, il signore Alessandro Petti, Pietro Rotundo di Guardiaregia,

Matteo Antonio Tagliaferri di Sant’Elia a Pianisi, il colonnello Roberto Tullo.

Una sala gremita di autorità che al margine delle consegna delle onorificenze ha dedicato un momento di grande commozione per due menzioni speciali: quella per Alessio Manfredi Selvaggi e per la dottoressa Colavita.

Il giovane studente di Campobasso che grazie alla sua padronanza con l’informatica ha trasformato la didattica on-line in un momento di crescita e condivisione con i suoi compagni nonostante la distanza e che è diventato da qualche giorno Alfiere della repubblica ricevendo l’onorificenza dal Presidente della Repubblica in persona, è stato applaudito a lungo da tutti i presenti. Per la dottoressa Colavita, in servizio allo Spallanzani di Roma, prima ricercatrice ad isolare il coronavirus, era persente invece la sua mamma che ha ritirato il simbolo di riconoscenza consegnato dal Prefetto in nome di tutta la comunità.