Dopo l’accensione delle luminarie natalizie, avvenuta qualche giorno fa a Campobasso, mancava l’ultimo ‘tassello’: l’accensione del presepe realizzato nella fontana di piazza Municipio. In questo caso, l’amministrazione comunale ha voluto rispettare la tradizione: è stato acceso oggi, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione.

La raffigurazione della Natività, che da tempo trova posto nella cosiddetta peschera, è stata curata dagli operai del Comune di Campobasso che l’hanno voluta ideare e realizzare personalmente.

Questo il loro messaggio d’auguri, rivolto a tutti i campobassani e a tutti coloro che visiteranno Campobasso o vi faranno ritorno per le consuete festività natalizie: “La speranza nel futuro è ciò che ci porta in dono il Natale. Basterebbe aprirsi alla sua luce per ritrovarci di nuovo sotto un unico, immenso e coloratissimo arcobaleno. Auguri di Buon Natale”. E la parola speranza – scritta in inglese ‘Hope’ – campeggia davanti alla rappresentazione della natività.

Fra l’altro il presepe, simbolo della religiosità cristiana, si aggiunge all’albero di Natale e alla grande sagoma di Babbo Natale installati sempre in piazza Municipio.