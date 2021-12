Il dato preoccupante sono quelle Terapie Intensive che passano da 1 a 3 (ricordiamo che il Molise ne ha pochi. Si consolida invece in Molise la discesa della curva dei contagi, ed è davvero un caso più unico che raro nel nostro Paese, dove le infezioni in crescita sembrano avviate verso il picco, che potrebbe aversi prima di Natale. Nella nostra regione invece i casi scendono e contestualmente guariti e vaccinati aumentano in gran misura (ma il boom di guariti e vaccinati si sta registrando in tutta Italia, con conseguenziale aumento di Super Green Pass rilasciati). Ma vediamo nel dettaglio i dati molisani della settimana che va dal 6 al 12 dicembre.

In primis i dati di un anno fa (7-13 dicembre 2020): i contagi erano 385 con tasso di positività all’11.9%. In 7 giorni si erano avuti 33 ricoveri, 14 dimissioni e 18 decessi. I guariti erano stati 416.

I contagi nella settimana appena trascorsa sono stati 74 in 7 giorni, contro i 96 della settimana precedente e i 187 (il ‘nostro’ picco) di quella prima ancora. Anche se è il tasso di positività l’indicatore più preciso; questo è stato 2.6% negli ultimi 7 giorni mentre nelle settimane precedenti era stato 2.7% e 4.6%. Di tamponi nell’ultima settimana ne sono stati fatti meno, 2900 circa contro i 3500 e gli oltre 4000 delle due settimane precedenti. Ma il calo è evidente, e si associa a un gran numero di guariti (molti dei contagiati dell’acume di infezioni avutesi a novembre). Le guarigioni sono state addirittura 214 negli ultimi 7 giorni, erano state 203 nella precedente settimana e solo (si fa per dire) 80 in quella prima ancora. E il numero di attualmente positivi da due settimane scende in maniera corposa: -108 la settimana scorsa, -142 quest’ultima. Dunque il Molise è sceso di 250 positivi nel giro di 14 giorni. Ora questo numero è tornato sotto quota 200.

La cattiva notizia della settimana – in realtà prevedibile dato l’alto numero delle infezioni delle passate settimane – riguarda le ospedalizzazioni, sebbene stiamo parlando di numeri proporzionalmente bassi. Negli ultimi 7 giorni 5 persone sono entrate per Covid in ospedale (nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli) ma ben 2 sono state trasferite in Rianimazione, dove ora i pazienti intubati sono 3. Ricordiamo che a giugno il reparto, dopo 8 mesi, si era ‘svuotato’. Poi per diverso tempo, da fine luglio in poi, non si erano mai superati i 2 ricoveri: ora invece sono 3.

La settimana precedente i ricoveri (in Infettive) erano stati 4, quella prima ancora 10. Da segnalare però il recente alto numero di dimissioni dal reparto ‘meno critico’: da lunedì a domenica scorsa sono state 7 (2 e 6 nelle due settimane precedenti). Tanto che il numero di degenti assistiti nel reparto Covid ordinario è sceso da 14 a 8 (-6) sebbene – come dicevamo – in Terapia Intensiva lo stesso numero sia passato da 1 a 3. Le notizie che arrivano dal reparto salvavita parlando di due pazienti non vaccinati (di cui una di recente negativizzata, per cui si spera sia prossima la dimissione) e uno vaccinato con due dosi ma con serie comorbilità, ovvero altre patologie che ne compromettono il quadro clinico. In malattie Infettive degli 8 ricoverati ben 7 non sono immunizzati.

Tornando ai meri numeri, nel bilancio finale della settimana comunque i pazienti ricoverati sono 4 in meno (rispetto a domenica 5 dicembre). Ma in settimana purtroppo ci sono stati anche due decessi in ospedale, reparto di malattie infettive, e hanno riguardato un uomo di 77 anni e una donna di 88.

Dicevamo poc’anzi del gran numero dei guariti dal Sars-Cov-2: ebbene, 61 dei 214 totali (quasi il 30% dunque) sono residenti di Guglionesi, il paese molisano che fino a poco tempo fa aveva il cluster maggiore di tutto il Molise. Come noto, molti dei guglionesani contagiati erano bambini, pertanto è facile presupporre che anche molti di quei guariti lo siano. Il centro bassomolisano negli ultimi 7 giorni ha registrato solo 5 nuovi contagi (erano 28 e prima ancora 52 nelle settimane precedenti). Anche Termoli, che nelle precedenti due settimane aveva avuto quasi 20 contagi ogni 7 giorni, ha visto abbassarsi a 4 il numero di nuovi contagi (26 invece i guariti degli ultimi 7 giorni). Di contro, i capoluoghi Campobasso e Isernia hanno registrato un aumento, sebbene lieve, di nuovi contagi, in ogni caso in numero inferiore a quello dei guariti.

Infine, il capitolo vaccini. Se nel precedente report vi avevamo dato conto di ben 12.780 somministrazioni, oggi ve ne diamo di 14.250 (oltre 2mila al dì). Anche in questo caso si consolida l’andamento positivo, con queste due settimane di crescita importante delle vaccinazioni effettuate. Non solo terze dosi, sebbene queste facciano la parte da leone (oltre l’80% nell’ultima settimana, quasi il 77% in quella precedente). Crescono con un buon ritmo anche le prime dosi.

Ecco il consueto aggiornamento sulla popolazione vaccinata (rilevato sul sito del Governo). Al momento in cui si scrive la situazione dei vaccinati (con due dosi o monodose) in Molise è questa (tra parentesi il raffronto con i dati dell’inizio della settimana scorsa):

Over 80: 91.53% di cui 69.67% con terza dose (91.47% di cui 68% con terza dose)

70-79: 95.98% di cui 37.69% con terza dose (95.88% di cui 29.86% con terza dose)

60-69: 94.32% di cui 38.63% con terza dose (94.18% di cui 30.95% con terza dose)

50-59: 91.11% (90.91%)

40-49: 86.23% (85.96%)

30-39: 74.57% (74.27%)

20-29: 76.15% (75.82%)

12-19: 76.59% (75.99%)

Complessivamente, in Italia gli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono l’88.19% della popolazione (in Molise siamo all’87.18), e poco più dell’85% ha ricevuto la prima dose. Ma da questa settimana in poi nella platea di vaccinabili ci saranno anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni, fascia d’età nella quale attualmente si concentra un elevato numero di contagi.