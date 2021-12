Torna la rassegna teatrale di autori molisani ‘Off’. Questa sera alle 20 presso la sala Alphaville del Centro Culturale ex ONMI di Campobasso. In scena il monologo “Hotline” del regista e autore termolese Antonio De Gregorio, con l’attrice campobassana Barbara Petti.

Uno spettacolo che vuole indagare sulle relazioni interpersonali del giorno d’oggi, sulla difficoltà di intrattenere rapporti, sempre più liquidi e superficiali. Spesso, per ovviare alle esigenze sempre più frenetiche della vita moderna, ci si rifugia in rapporti aleatori nati attraverso i social network e i siti Internet: a volte può nascere una storia d’amore, ma è sempre così? Questo mondo, fra l’altro, ha sviluppato vere e proprie professioni in questo campo. Fra l’ironia e la riflessione Antonio De Gregorio ci accompagna nel racconto dei rapporti nati attraverso lo schermo di un cellulare o di un computer.

La rassegna OFF, coordinata da INCAS Produzioni e sostenuta dal bando “Turismo è Cultura” della regione Molise, continua il prossimo 9 gennaio con lo spettacolo “Good morning blues” di Giacomo Cerio e Alessia D’Alessandro e poi il 19 e il 29 gennaio con “Molistelle” di Stefano Di Maria, Stefano Di Nucci e Annalisa Cerio e “Col cuore nel Molise” di Roberto Sacchetti e Francesco Vitale.