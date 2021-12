Torna la musica live: a Montenero sul palco i Nanowar of steel

Torna la musica live all’Alternative di Montenero. In scena i Nanowar of Steel Finalmente si torna a suonare dal vivo come una volta. Domani sera all’ “Alternative” di Montenero di Bisaccia saliranno sul palco i “Nanowar of steel”.

Reduci dai 3 sold out show di questa estate, tornano a dicembre con un tour esclusivo, finalmente in piedi e senza distanziamenti, per supportare il nuovo album “Italian Folk Metal” uscito lo scorso 2 luglio per Napalm Records. Sei gli appuntamenti dal vivo previsti.

Giovedì 2 dicembre da Montenero di Bisaccia presso l’Alternative Music Club, sabato 4 dicembre a Rende (CS) sul palco del Mood, martedì 7 dicembre al Viper Theatre di Firenze, venerdì 10 dicembre al Druso di Ranica (BG), sabato 11 dicembre al Revolver Live Club di San Donà di Piave (VE) e chiudere venerdì 17 dicembre a Roma presso Largo Venue. Le prevendite dei biglietti per Roma, San Donà di Piave (VE) e Ranica (BG) sono da ora disponibili su circuito ufficiale Mailticket, per le restanti date saranno disponibili a breve. Inizio concerti ore 21:30.

Con il nuovo lavoro “Italian Folk Metal”, ricco di riferimenti al folclore italiano, i Nanowar Of Steel mettono il proprio tocco metal ironico sui vari suoni tradizionali del bel paese. Ogni canzone è eseguita in uno stile distinto della musica popolare italiana: i suoni della musica neomelodica di Napoli si scontrano con le potenti chitarre su “Scugnizzi of the Land of Fires” e le fisarmoniche veloci (elemento dominante della mazurka del nord Italia) sono stratificate con assoli di chitarra vorticosi su “La Mazurka del Vecchio che Guarda i Cantieri”.

La nota metal – pop band romana si è aperta a nuovi orizzonti e non smette di stupire. Dal successo del singolo “La Polenta Taragnarock” feat. Giorgio Mastrota a quello de “La Maledizione di Capitan Findus”. L’album è un’esperienza di ascolto davvero sfaccettata e un profondo tuffo nelle radici del folclore italiano!

Per tutti coloro che volessero vivere una serata all’insegna della loro splendida musica diamo tutti i riferimenti.

Open 20:00 food & drink start live 21:30 -Biglietto €10 + prevendita qui o €13 in cassa solo su prenotazione al 3472659832 evento nel rispetto delle misure anti covid. Appuntamento domani sera all’Alternative.