Termoli, vittoria da record: 14-0 all’Altilia. Il Campodipietra resta a -5

Punteggio da record quello di oggi allo stadio Gino Cannarsa dove il Termoli ha travolto per 14-0 l’Altilia Samnium nella gara valida per il quattordicesimo turno del campionato regionale di Eccellenza molisana.

Partita senza storia con i giallorossi in vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie alla rete di Capitan De Filippo che in tutto il match è riuscito a mettere a segno qualcosa come cinque reti. All’intervallo squadre al riposo sul 10-0, poi nella ripresa altre quattro marcature degli adriatici.

Doppiette personali per Di Costanzo, Mauro, Davros e Perdonò mentre è stato di Lorusso l’altro goal. Con questo successo il Termoli calcio è ufficialmente campione d’inverno grazie dei 39 punti in classifica, nonostante un punto di penalizzazione subito in questa settimana causa di irregolarità relative alla passata stagione e quindi alla precedente gestione del club.

Resta a 5 punti di distacco con 34 punti conquistati il Campodipietra che ieri ha battuto con il punteggio tennistico di 6-3 il Pietramontecorvino.

Nelle altre gare della quattordicesima giornata Sesto Campano-Venafro 1-0, Campobasso 1919-Castel di Sangro 5-0, Isernia-Cliternina 4-0, Polisportiva Gambatesa-Olympia Agnonese 0-2, Real Guglionesi-Aurora Ururi 2-0 e Volturnia-Bojano 1-2.

Risultati e classifica