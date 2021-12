Il Christmas Village di Piazza Vittorio Veneto, ormai un appuntamento fisso del Natale termolese, da ieri 8 dicembre è di nuovo realtà.

“Un conto alla rovescia con il grande albero colorato e le luminarie che si trovano su Corso Umberto I che si sono accese accompagnate dalle classiche musiche natalizie. Inizia così il Natale termolese, con l’inaugurazione del Christmas Village voluto dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura Sport e Turismo del Comune di Termoli. A tenere a battesimo la manifestazione l’assessore Michele Barile che ha fatto il punto su tutte le iniziative che, puntualmente, si concluderanno solamente il 6 gennaio prossimo con la festività dell’Epifania. In Piazza Vittorio Venero musica, pista del ghiaccio, la casa di Babbo Natale e tante bancarelle in legno dove acquistare dolciumi e leccornie per trascorrere allegramente la serata”.

Questa la brochure di tutti gli eventi che accompagneranno queste festività, per un Natale che riacquista un po’ di normalità dopo il precedente.

“Manifestazione che mancava – proseguono dal Comune – da quasi due anni a causa della pandemia e che quest’anno cerca invece di riaccendere i riflettori per concedere un po’ di svago, allegria e tranquillità a tutti i cittadini che si recheranno per le vie del centro. Tutto sempre nel pieno rispetto delle regole dettate per il contrasto al Covid-19”.

Ma come è andata ieri? “I più piccoli hanno subito preso d’assalto la casa di Babbo Natale dove sono state già scritte tantissime letterine, per i più grandi musica e svago con i pattini da ghiaccio ai piedi. Mille colori in piazza sottolineano come, ormai, siamo entrati in pieno clima natalizio. Babbi Natale per le vie del centro ad intonare le musiche del Santo Natale hanno reso infine magica l’atmosfera in tutta la zona”.

