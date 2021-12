Superbonus 110, non distruggete uno strumento utile (non solo ai ricchi)

Le notizie, voglio sperare poco affidabili, che arrivano dal Palazzo creano disagio e preoccupazione in tutti quelli che hanno programmato un intervento alla loro abitazione, approfittando delle risorse messe a disposizione dalle norme del cosiddetto super bonus, minacciato di scomparire o almeno molto ridimensionato.

Lo Stato ha avuto un’idea geniale inventando il super bonus 110%. Con questa bella pensata è stato fornito un incentivo fiscale, erogato sotto forma di Credito di Imposta, che punta a favorire la riqualificazione degli edifici italiani, puntando al miglioramento delle prestazioni energetiche e alla riduzione del rischio sismico, nonché alla installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica senza la emissione di CO2 Con questo intervento lo Stato non eroga un euro, ma riconosce ai beneficiari uno sconto sulle imposte mediante il recupero, in cinque rate annuali , dei costi sostenuti per gli interventi medesimi. Si dirà che sempre di un costo si tratta, per le casse dello Stato, che per cinque annualità vedrà ridursi le entrate fiscali conseguenti ai crediti fiscali maturati in testa ai beneficiari del bonus. In parte è vero, però a fronte delle minori imposte riscosse ci sono le maggiori entrate conseguenti la tassazione dei maggiori redditi percepiti dai lavoratori, che finalmente tornano ad essere occupati nell’industria in generale, nell’edilizia in particolare e nei servizi, basti pensare alla logistica e ai consumi derivanti dall’aumento dei redditi. Senza contare l’imposta sul valore aggiunto, volgarmente Iva, su tutti i materiali e i servizi necessari per i lavori che risultano essere tanto numerosi, al punto che si registra sul mercato sia una scarsità dei materiali impiegati, sia della manodopera. Veramente un capolavoro di politica economica che a volte sospetto sia nato inconsapevolmente.

Bene, di fronte a questi risultati inaspettati lo Stato adesso pensa di intervenire limitando (e ti pareva ) i benefici del super bonus solo ai proprietari di immobili in condominio, tenendo fuori i proprietari di abitazioni singole e con redditi da classe media, certificati via Isee.

Per me si tratta di un vistoso errore che comporterà il blocco dei lavori programmati relativi a moltissime abitazioni singole site nelle migliaia di comuni dell’Appennino che il prossimo terremoto farà crollare, salvando solo le abitazioni in condominio delle città; abitazioni migliorate con gli interventi antisismici. Quindi una vera e propria discriminazione. E aggiungo, sommessamente, la plateale violazione del dettato dell’art.3 della Costituzione, che vorrebbe tutti uguali di fronte alla legge: questa me la sarei voluta risparmiare, ma non si può essere sempre prudenti.

Invece si è costretti registrare che i condomini di prestigiosi immobili magari titolari di redditi di decine di migliaia, a volte di centinaia di migliaia di euro, perché professionisti di alto profilo oppure addirittura manager, possono tranquillamente continuare a godere del superbonus. E vengo al suggerimento. Si potrebbero lasciare le cose come stanno per gli anni 2022 e 2023, dando la possibilità a tutti di utilizzare le provvidenze statali che hanno dato così tanti buoni frutti e nel frattempo pensare di rendere strutturale la misura che ha consentito di rivedere nelle città tante gru, che erano Scomparse.

Nicola Lustrato