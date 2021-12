Super Green Pass, in media una multa ogni 800 controlli

Molisani rispettosi delle regole e del certificato verde, con poche eccezioni. In questi ultimi giorni – da quando è entrato in vigore il decreto che prevede il super Green Pass, quindi la certificazione da vaccino o guarigione per entrare nei ristoranti e accedere a eventi pubblici e cerimonie – le forze dell’ordine mobilitate dal Prefetto in tutta la provincia di Campobasso hanno elevato in media una sanzione ogni 800 controlli.

Il numero delle verifiche pass to pass messe in azione su autobus, in stazione e ai terminal (dove è richiesto almeno il certificato base), all’ingresso o all’uscita dei locali pubblici (dove invece occorre esibire il pass rafforzato) va da un minimo di 824 controlli giornalieri (9 dicembre) a un massimo di 1777 (10 dicembre). Impegnati in questa azione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, su un territorio che comprende 84 comuni, incluso il capoluogo di regione e Termoli, e circa 212 mila abitanti.