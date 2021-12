Il sub commissario della sanità Annamaria Tommasella è stata nominata dalla giunta Solinas in Sardegna al vertice dell’Agenzia regionale della Salute, un ente che coordina tutte le Asl sarde. Via dunque l’attuale sub commissario alla sanità: si apre alla successione, come ha riportato il giornale molisano Primo Piano Molise.

Annamaria Tomasella, già direttore amministrativo in ambito sanitario a Treviso, era stata scelta nel mese di marzo 2021 dal governo Draghi come vice di Flori Degrassi per gestire il piano di rientro della sanità in Molise, e ad agosto era stata confermata anche quando il posto di Flori Degrassi (dimissionaria) era stato preso dal governatore della Regione Donato Toma. Fra l’altro la Giunta regionale, lo scorso 29 ottobre, aveva votato una delibera per riconoscere al sub-commissario un aumento del 20% dello stipendio, il cui importo è ‘lievitato’ a 160mila euro.

Ora la Tomasella dopo 10 mesi di lavoro in Molise va via. Si attende di conoscere il nome del manager che la sostituirà.