Il sindaco di Larino Pino Puchetti, investito in pieno dalle polemiche dopo la decisione di sospendere la Magia di Luci nel centro storico frentano, con una sorta di lettera aperta pubblicata sui social chiarisce le motivazioni che lo hanno indotto a prendere una decisione impopolare ma necessaria.

“L’annullamento della manifestazione – la sintesi del messaggio che ha deciso di pubblicare su Facebook – è inevitabile per le decisioni che non ho assunto io ma il Consiglio dei Ministri il 23 dicembre scorso e che ha portato a emanare il cosiddetto Decreto Natale che dieta eventi pubblici per evitare il rischio assembramenti”.

Questa la nota integrale del sindaco Puchetti: “Cari concittadini e visitatori, sono ben conscio del fatto che l’ordinanza sindacale n.114, pubblicata nel corso della giornata di ieri, ha certamente suscitato nella maggior parte di voi (parimenti per il sottoscritto) delusione e tristezza, cosa certamente del tutto normale e comprensibile.

Ritengo quindi opportuno precisare meglio le motivazioni che mi hanno spinto ad adottare il provvedimento.

Innanzitutto, è bene ricordare che, mentre altri Comuni hanno deciso per eventi similari il non svolgimento, a causa di un prospettato peggioramento del quadro pandemico, l’amministrazione comunale di Larino, ben conscia dell’importanza della manifestazione per il territorio, ha collaborato costantemente, nel corso dei giorni precedenti, con l’associazione Larino nel Cuore e, nel rispetto della precedente normativa, si è riusciti a svolgere alcune delle date previste.

Ieri, la maggior parte delle persone, ha subito compreso le ragioni che hanno portato all’emanazione del provvedimento, con cui sono stato costretto ad annullare l’evento ‘Luminarie di Larino – Magie di luci’ da me precedentemente autorizzato.

Da parte di altre persone però ho notato, con mio rammarico, sentimenti di sdegno, rabbia e polemiche.

L’annullamento della manifestazione è stato di fatto inevitabile a causa delle decisioni assunte, non dal sottoscritto, bensì dal Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi il giorno 23 dicembre che ha portato all’emanazione del cosiddetto ‘Decreto festività’, a causa del netto peggioramento della pandemia nel corso degli ultimi giorni. Il decreto pocanzi citato è entrato in vigore il giorno successivo con l’uscita della Gazzetta Ufficiale Serie generale n.305.

Il giorno di Natale, dal comando della locale stazione dei Carabinieri, mi è stato notificato – prosegue il primo cittadino – il decreto tramite disposizione del Questore di Campobasso con nota avente ad oggetto ‘Luminarie di Larino – Magie di luci’. Questo per avere certezza che il sottoscritto fosse a conoscenza delle nuove disposizioni approvate, in particolare dell’art.6 del Decreto festività.

Naturalmente, tutta la mia maggioranza ed i responsabili competenti del Comune erano stati messi a conoscenza del provvedimento, nonostante l’atto fosse di competenza sindacale.

Comunque, di concerto con i rappresentanti dell’associazione Larino nel Cuore, nel corso delle prossime ore, valuteremo la possibilità di rivedere le modalità di svolgimento della manifestazione, a patto di non andare in contrasto con l’attuale normativa”.

È pertanto possibile che le luminarie di Larino, particolarmente apprezzate da migliaia di visitatori che arrivano anche dalle regioni limitrofe per lo spettacolo, possano continuare ad abbellire il centro storico frentano ma senza un evento e tantomeno un biglietto di ingresso agganciati. In pratica si dovrebbe fare, per non incappare in violazioni e dunque sanzioni, come avviene a Salerno con Luci d’Artista: in questo caso le luminarie che addobbano tutto il centro della bella città campana si possono ammirare senza biglietti di ingresso che di fatto vanno a configurare il presupposto per un evento pubblico, che è, di conseguenza, in questo momento vietato dalle disposizioni governative. Per come è concepito Luci d’Artista a Salerno non lo è, dunque, mentre le Luminarie di Larino sì. E il Governo ha vietato eventi e feste di piazza fino al 31 gennaio 2022.