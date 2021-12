Lei è Ylenia Paladino, artista e docente termolese che sta cumulando una serie di successi a livello nazionale. L’ultimo al Simposio d’Arte in memoria della fisica Margherita Hack.

Stavolta ha vinto il 5° premio, oltre a ricevere un attestato di merito “per il talento e la sensibilità che emergono dalla sua produzione artistica e per essere stato uno dei pochi artisti selezionati su oltre 700 richieste”.

Foto 2 di 2



La mostra delle opere selezionate, tra cui appunto quella della termolese, si terrà dal 3 al 24 dicembre presso la storica Milano Art Gallery (galleria d’arte con 50 anni di storia dove hanno esposto e dialogato artisti e intellettuali contemporanei) e il Comitato ufficiale ha deciso di conferire delle Menzioni Speciali agli artisti che si sono particolarmente distinti. Tra questi c’è appunto il nome di Ylenia Paladino.

Entusiastico ed emozionato il suo commento: “Ho pianto, nessuno ci credeva tranne me. Il ritratto è una cosa seria, l’arte è una cosa seria. In una fredda serata di novembre ho realizzato questo ritratto a matita, su un cartoncino 50×70. Su oltre 700 persone candidate mi hanno scelta. Per questo concorso ho messo tanta tecnica, passione ed anche originalità”. Congratulazioni all’artista per questo suo nuovo successo, con un’esposizione così importante.