Si comincia con le vaccinazioni ai bambini 5-11 anni: 8 gli hub

Oggi 16 dicembre i primi bambini molisani riceveranno la loro dose di vaccino anti-Covid Pfizer. Otto per il momento gli hub vaccinali dove potranno essere somministrate le dosi ai piccoli dai 5 agli 11 anni, che d’ora in poi entreranno a far parte della platea di popolazione vaccinabile.

Come anticipato, al momento della prenotazione i genitori potranno scegliere ora, giorno e luogo per l’immunizzazione dei loro figli: al momento la scelta è tra Campobasso (ambulatorio via Toscana), Isernia (ambulatorio largo Cappuccini), Termoli (ex ospedale via del Molinello), Venafro (ex ospedale via Colonia Giulia), Riccia (Casa della Salute), Bojano (poliambulatorio via Colle Bellavista), Frosolone (poliambulatorio località Sant’Anna) e infine Agnone (sala consiliare palazzo San Francesco). Ma seguiranno ulteriori disponibilità, con possibilità di open-day domenicali. Inoltre, i vaccini potranno essere somministrati negli ambulatori pediatrici dei professionisti che hanno dato – o daranno – la propria disponibilità.

Si sono aperte alle 19 del 14 dicembre le prenotazioni sulla piattaforma della Regione Molise

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da ambedue i genitori (o da uno solo con la delega dell’altro).

La dose vaccinale per i minori nella fascia d’età 5-11 (finora esclusi dalla campagna di immunizzazione, laddove in altri Paesi si è già cominciato) è pari a circa un terzo della dose somministrati agli adulti. Si ricorda che il vaccino ai bambini non è obbligatorio ma fortemente raccomandato dalle Autorità sanitarie e dalle Società di Pediatri, anche alla luce della nuova e maggiormente contagiosa variante Omicron.

Seguono aggiornamenti