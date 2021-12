Sfida tra Lupi a Selvapiana: il Campobasso chiude il 2021 contro l’Avellino

L’1-1 dell’andata, era il mese di agosto, salutò il ritorno in serie C del Campobasso. Fu una prima positiva, in cui il Campobasso riuscì a passare in vantaggio con Di Francesco salvo essere ripreso da un rigore inesistente siglato dall’Avellino nel finale. Da allora molte cose sono cambiate, i campani hanno rimontato in classifica e puntano al secondo posto, i molisani hanno vissuto due fasi e ora sembrano in ripresa.

La vittoria di Potenza, in effetti, ha restituito una squadra viva, vogliosa, determinata. Proprio ciò che serve per agguantare la salvezza in un campionato difficile ma abbastanza equilibrato come quello del girone C. A Selvapiana sarà dura, non c’è dubbio, ma con una prestazione accorta e allo stesso tempo coraggiosa si può uscire indenni. È l’ultima del 2021, prima giornata del girone di ritorno. Si gioca domani alle 15.30.

Mister Cudini recupera Alessandro Dalmazzi che potrebbe partire titolare dopo alcune settimane di assenza per infortunio. Da valutare le condizioni di Di Francesco. Rispetto alla partita di domenica, si potrebbe vedere qualcosa di diverso. Innanzitutto nel modulo, che dovrebbe tornare ad essere il 4-3-3. E poi negli uomini: Menna e Dalmazzi potrebbero tornare al centro, Fabriani a destra e Pace a sinistra. In mediana il trio favorito è quello composto da Tenkorang, Bontà e Persia, mentre in avanti Liguori e Candellori sono i favoriti per affiancare Rossetti.

L’arbitro sarà il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, assistito da Lattanzi di Milano e Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale Di Marco di Ciampino.

La società chiama il pubblico a raccolta anche coinvolgendo i più piccoli: “Mercoledì porta tuo figlio/a in tribuna. Babbo Natale incontrerà i più piccoli per consegnargli dei doni con lo stadio avvolto da una bellissima atmosfera natalizia. Inoltre, sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale in un temporary store allestito per l’occasione”. Il settore di riferimento è la tribuna inferiore dove per un genitore e un figlio under 14 si lancia la seguente promozione: 11 euro più 2 di prevendita.

Punti vendita per i biglietti:

-Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

-Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4

-Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32)

-Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

-Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

-Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A).