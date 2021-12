Buste di vegetazione e sfalci d’erba che attendono di essere ritirate ormai da un mese. La segnalazione arriva dal signor Antonio Sacco, residente di via De Gasperi a Campomarino Lido, una zona che soffre particolarmente per la questione immondizia a causa soprattutto di abbandoni di rifiuti.

“Ho chiesto che vengano ritirati i sacchi degli sfalci d’erba ma sia la ditta Giuliani Environment (gestore del servizio di raccolta rifiuti a Campomarino e nei paesi dell’Unione dei Comuni Basso Biferno, ndr) che il Comune fanno orecchie da mercante e si rimpallano le responsabilità. Ho chiesto anche di parlare col sindaco ma non mi è stato concesso, non so più come fare”.

La questione sta diventando un serio problema perché vedendo quelle buste nere abbandonate sul ciglio della strada, qualcuno ha cominciato a lasciare lì l’immondizia trasformando un normale scarto di rifiuti da ritirare in una piccola discarica a cielo aperto.

Da parte dell’autore della segnalazione la richiesta di provvedere quanto prima al ritiro degli sfalci e a ripulire l’area dai possibili nuovi rifiuti abbandonati.