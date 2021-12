Servizi per l’agroalimentare: che ruolo gioca la logistica a temperatura controllata?

L’agroalimentare è un settore strategico per l’Italia, tuttavia richiede processi logistici altamente efficienti per garantire prodotti sicuri e di qualità elevata ai consumatori.

In questo contesto la logistica a tempera controllata gioca un ruolo fondamentale per le aziende del comparto, per assicurare il rispetto della catena del freddo e una corretta movimentazione dei prodotti freschi, surgelati e termosensibili.

Una logistica efficiente permette di risolvere una serie di problematiche nella supply chain agroalimentare, semplificando diversi passaggi e garantendo la perfetta conservazione degli alimenti lungo tutti i passaggi della filiera. Inoltre, un servizio di gestione logistica professionale consente di usufruire di una tracciabilità accurata, per monitorare ogni processo in tempo reale e avere sempre il massimo controllo sulla merce.

Ciò include anche lo stoccaggio degli alimenti, un passaggio che deve essere perfettamente coordinato con le esigenze di produzione e trasporto, al fine di mantenere i prodotti sempre inseriti all’interno della catena del freddo e rispondere alle esigenze delle imprese.

Una supply chain moderna è un requisito essenziale per qualsiasi azienda, per competere in un settore complesso come quello agroalimentare grazie a servizi logistici flessibili e personalizzati.

Il valore aggiunto dei servizi logistici esterni per il settore agroalimentare

Grazie alla logistica a temperatura controllata di STEF, vero e proprio punto di riferimento del settore in Italia così come nel resto d’Europa, è possibile ottimizzare ogni fase della supply chain.

L’azienda è in grado di collegare i produttori agroalimentari con i consumatori in modo efficiente e sicuro, mettendo a disposizione un know-how unico per la gestione dei processi logistici che interessano i prodotti agroalimentari a temperatura controllata, sia a livello nazionale che internazionale.

I prodotti, infatti, vengono sempre movimentati a temperature ottimali a seconda della tipologia di merce, dagli alimenti freschi fino ai surgelati, evitando ogni sorta di modifica termica per assicurare la massima qualità e freschezza dei prodotti agroalimentari. Ciò include sia le delicate fasi di trasporto, sia il tempo trascorso dalla merce all’interno di appositi magazzini a temperatura controllata, con un monitoraggio costante e preciso effettuato in ogni passaggio della supply chain.

Inoltre, servizi logistici professionali permettono di usufruire di progetti ingegnerizzati ad alto valore aggiunto, con soluzioni IT dedicate e personalizzate che consentono di ottimizzare i processi in modo innovativo. In questo scenario, ad esempio, la gestione del magazzino è un fattore chiave da non trascurare, per conservare correttamente gli alimenti in attesa del trasporto mantenendo la temperatura entro range termici specifici in ogni periodo dell’anno, sia in estate che in inverno, senza nessun tipo di interruzione.

Il supporto di piattaforme digitali e tecnologie all’avanguardia consente di avere il pieno controllo della merce in ogni momento, coordinando i flussi logistici in maniera impeccabile, con vantaggi sensibili in termini economici e di qualità del prodotto.

D’altronde, gestire una supply chain agroalimentare richiede un mix di competenze, esperienza e tecnologie non comuni, frutto di anni di lavoro nel settore della logistica a temperatura controllata e di una presenza capillare sul territorio per rispondere alle esigenze aziendali di ogni operatore.

L’importanza della sostenibilità ambientale per il futuro della logistica agroalimentare

Anche la supply chain agroalimentare non può esimersi dalla sostenibilità ambientale, un processo imprescindibile al giorno d’oggi per garantire un minore impatto sul pianeta senza compromettere gli standard qualitativi richiesti dalla catena del freddo e dai processi logistici a temperatura controllata.

Ovviamente, la transizione energetica richiede un impegno di lungo periodo, tuttavia è fondamentale affidarsi ad aziende con progetti seri per trasporti e stoccaggi più ecologici dei prodotti agroalimentari.

Tra gli interventi che possono essere effettuati c’è la produzione di energia elettrica verde attraverso sistemi green, ad esempio utilizzando impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica in modo più sostenibile.

Oltre all’impiego delle fonti rinnovabili, è importante investire nella mobilità sostenibile, tramite il ricambio progressivo dei mezzi per minimizzare le emissioni di gas serra durante la movimentazione dei prodotti agroalimentari attraverso mezzi ad alta efficienza e bassi consumi.

Una supply chain agroalimentare ecosostenibile garantisce vantaggi significativi, non solo in termini ambientali, con la possibilità di allinearsi agli obiettivi europei di decarbonizzazione e offrire sul mercato prodotti più green e attenti all’ambiente.

Efficienza, sostenibilità, esperienza, digitalizzazione e competenze sono aspetti essenziali per la gestione della logistica in ambito agroalimentare, caratteristiche che consentono di scegliere il partner giusto al quale affidare la supply chain dei propri prodotti.