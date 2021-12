Screening con test rapidi, martedì 28 si replica a Montenero

Verrà ripetuto dopo Natale lo screening gratuito e volontario con test rapidi a Montenero di Bisaccia dopo quello di ieri, quando un solo positivo è emerso su 398 tamponi antigenici.

“Il sindaco Simona Contucci comunica che a seguito dello screening volontario e gratuito dedicato alla rilevazione del SarS-CoV-2, che ha registrato una notevole affluenza di cittadini nel corso dell’intera giornata del 23 dicembre, si è deciso di fissare una nuova data, martedì 28 dicembre, per chi vorrà sottoporsi allo stesso screening con le medesime modalità (Drive-Through) e orari (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30), sempre presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo” così in una nota diffusa tramite Facebook.

Cliccando sul link, è possibile leggere le informazioni necessarie e scaricare il modulo di adesione con quello della Privacy, da consegnare già compilati al momento di effettuare il tampone.

Per chi può, è preferibile recarsi presso l’area indicata nella fascia oraria del mattino”.