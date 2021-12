Scontro al bivio per Campolieto, ferite due persone

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le due persone rimaste ferite nell’incidente che accaduto nel pomeriggio al bivio per Campolieto.

Un’automobile e un autocarro sono entrati in collisione probabilmente per una precedenza non rispettata e rilevanti sono stati i danni ai due mezzi. Le persone alla guida invece, soccorse dagli operatori del 118, sono state portate in ospedale ma per fortuna nessuna delle due ha riportato conseguenze preoccupanti.

Sul posto sono invece intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di via Mazzini a Campobasso per i rilievi, la ricostruzione della dinamica e dunque per stabilire eventuali responsabilità.