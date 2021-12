Sono stati ispezionati anche alcuni pozzi che si trovano a Bojano, nelle vicinanze dell’abitazione di Incoronata Sebastiano, la signora di 72 anni vista per l’ultima volta lo scorso 6 dicembre intorno a mezzogiorno. Sono trascorsi undici giorni. L’anziana donna sembra essere sparita nel nulla: non hanno dato esito le ricerche avviate dopo l’allarme lanciato nel pomeriggio dalla vicina che si era recata da lei per portarle la spesa.

Non sono stati trovati reperti nè altri elementi che possano riaccendere le speranze sul ritrovamento della 72enne nelle cui ricerche sono impegnati i vigili del fuoco (che stanno coordinando le operazioni), gli uomini del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Alla task force si sono aggiunti i volontari della Protezione civile regionale. Da quasi due settimane è stata passata al setaccio un’area di oltre 800 ettari, è stato scandagliato anche il Biferno che scorre nelle vicinanze della casa della signora. Sono stati impiegati elicotteri e cani molecolari, ma della donna non vi sono tracce.

Dalla zona dell’ultimo avvistamento, sulla statale 17, le ricerche sono state estese anche ai luoghi che Incoronava frequentava e in cui abitava, a poca distanza dal poliambulatorio Asrem di Bojano e quindi anche da una via secondaria che collega il paese matesino alla stessa ss 17. Non si esclude che la 72enne possa aver chiesto un passaggio a un’auto che stava transitando sulla Bifernina e si sia allontanata: è una delle ipotesi al vaglio dal momento che l’arteria è solitamente molto trafficata e che nella sua abitazione non è stata ritrovata la sua borsa.

“Nostra sorella usciva pochissimo e restava sempre vicino casa”, hanno dichiarato le sorelle di Incoronata, Santina e Ferdinanda. Vivono fuori regione (una a Torino e l’altra a Perugia) e sono state intervistate dalla trasmissione Chi l’ha visto che si è occupata della misteriosa scomparsa nell’ultima puntata.

Per capire come indirizzare meglio le ricerche della signora oggi in Prefettura a Campobasso si è svolta una riunione.

Intanto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso hanno istituto un posto di comando avanzato presso il Coc (centro operativo comunale) di Bojano.