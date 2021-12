Scippata e trascinata per strada, botte al soccorritore: arrestato un 30enne

Voleva portarle via la borsa. Lei non ha ceduto, lui l’ha trascinata per alcuni metri sull’asfalto e ha picchiato il cittadino che, sentite le urla dell’anziana signora, era corso in suo aiuto. Il 30enne, autore dello scippo violento, è stato colto in flagrante da una pattuglia dei carabinieri e arrestato.

E’ accaduto questa mattina attorno alle 8.30 lungo via San Giovanni a Campobasso.

Il 30enne, con precedenti specifici, voleva portare via la borsa alla signore uscita per fare alcune commissioni. La pensionata sentitasi strattonare non ha però ceduto la borsa all’uomo che l’ha trascinata per terra per alcuni metri fino a farla desistere, procurandole lesioni a braccia e gambe.

Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di un passante che è corso in suo aiuto ma l’aggressore per difendere la refurtiva, ha reagito picchiando anche lui.

Nel frattempo il 112 allertato da un altro cittadino, aveva già inviato una pattuglia sul posto e i carabinieri sono arrivati mentre lo scippatore stava picchiando l’audace cittadino intervenuto per aiutare la vittima.

Il 30enne che non risiede a Campobasso ma in un comune delle vicinanze, è stato fermato e arrestato. Mentre la signora è stata soccorsa dagli operatori del 118.

I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito ai fatti e sono in corso le verifiche per accertare se quest’uomo è l’autore di altri gesti simili avvenuti in passato.

Il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Luigi Dellegrazie si è detto particolarmente orgoglioso di questo intervento condotto dai suoi uomini perché l’esito positivo è stato possibile grazie alla collaborazione dei cittadini.

Dopo le procedure di rito l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed è in attesa dell’udienza di convalida.