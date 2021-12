Sono sempre critiche le condizioni di salute del barista di 28 anni di Ripalimosani coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato la sera della vigilia di Natale. Anthony, questo il suo nome, è in coma farmacologico nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Riuniti di Foggia, la struttura sanitaria più vicina al Molise e attrezzata per trattare determinate patologie.

Il 28enne è stato trasferito nel presidio sanitario pugliese qualche ora dopo l’impatto contro un camper e un primo ricovero al Cardarelli. Per la famiglia del ragazzo, molto conosciuto in paese dal momento che gestisce uno dei bar luogo di ritrovo dei giovani del posto, sono ore di angoscia. Ma sono ore di ansia e di grande preoccupazione anche per gli amici del giovane barista e per tutta la comunità di Ripalimosani.

Per fortuna nelle scorse ore in paese si è tirato un sospiro di sollievo per l’altro giovane coinvolto nell’incidente e che quella sera era con il 28enne a bordo della Panda: è tornato a casa. Grazie al miglioramento del suo quadro clinico, il 29enne Walter è stato dimesso dall’ospedale di Campobasso dove era stato portato dall’ambulanza del 118 subito dopo il sinistro.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che avrebbe potuto avere esiti drammatici: lo schianto tra la vecchia Fiat e il camper è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato Anthony, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.