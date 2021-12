Viaggiavano a bordo della vecchia Fiat Panda in direzione Ripalimosani lungo il viadotto Ingotte. Alla guida il più grande, un ragazzo di 28 anni che avrebbe perso per cause che sono al vaglio degli inquirenti, il controllo della macchina che si è schiantata, letteralmente, contro il camper che procedeva in direzione Campobasso.

L’autista alla guida del camper non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto avvenuto attorno alle 19 della Vigilia di Natale. Drammatica la situazione che si è presentata ai soccorritori. Gravissime le condizioni del ragazzo che guidava la Fiat Panda. Anche l’altro giovane, purtroppo, non versa in condizioni migliori. I due ragazzi sono molto conosciuti a Ripalimosani dove vivono. Uno dei due gestisce un bar al centro del paese.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco che hanno dovuto aiutare i soccorritori a tagliare con le cesoie le lamiere nelle quali era rimasto incastrato uno dei due ragazzi. Sul posto per la ricostruzione della dinamica gli agenti della Polizia di Stato.

Giunti al Cardarelli, i due giovani sono stati intubati e sottoposti alla tac nonché a tutti gli esami necessari per refertare le loro condizioni. La prognosi è riservata.