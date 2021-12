Santa Croce-Termoli, 30 anni di attività per Marilisa Giordano 

E oggi sono 30…. Il mio Edonè compie 30 anni, accipicchia.

Era il primo dicembre del 1991 , l’entusiasmo era altissimo, ed io ero emozionata, lo stesso entusiasmo e la stessa emozione li provo ancora, tutti i giorni, ogni volta che apro quella porta, perché l’amore che ho per questo lavoro, che provo per il mio mondo, e’ indescrivibile .

Un lungo percorso costellato di successi, di esperienza, di crescita professionale e a volte anche di attimi di riflessioni profonde, di scelte e cambiamenti talvolta audaci .Tuttavia quest’anniversario è solo una tappa del percorso intrapreso poiché spero di raggiungerne molte altre con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che mi hanno motivato fin dall’inizio e che mi hanno permesso di arrivare fin qui.

Davvero difficile da spiegare, ma chi mi conosce sa bene come sono, come lavoro, ciò che provo e trasmetto, sa bene che Edonè per me e’un figlio, e’ quella parte importante della mia vita vissuta e da vivere, senza mai prevaricare la famiglia e gli affetti. Ringrazio di cuore tutti i miei clienti, ops i miei amici, perché è quello il rapporto che ho con loro, colore i quali hanno creduto in me a tal punto da far diventare Edonè una realtà competitiva a livello nazionale, ma soprattutto devo ringraziare Elda, mia madre, il mio pilastro la mia forza, il mio consigliere , la mia guida.

Con grande entusiasmo guardo al futuro affinché questo traguardo possa essere sempre un punto di partenza per me e di esempio per attività future. Edone’