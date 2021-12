Un impegno costante nel tempo grazie alle operatrici che li accompagnano in ogni iniziativa.

Ieri mattina gli utenti del Centro San Damiano di Termoli hanno iniziato ad addobbare gli alberi di Natale che sono stati dislocati nel quartiere Crocifisso nelle zone di Via Mascilongo, Via Polonia e Via Montecarlo.

Nei prossimi giorni sarà invece la volta di Corso Umberto I e di Piazza Duomo nel Borgo Vecchio.

Una iniziativa già avviata dallo scorso anno e che li vede protagonisti con il massimo entusiasmo. Hanno realizzato tutti gli addobbi e avviato il lavoro alcuni mesi fa in quanto per alcuni di loro la manualità è un impegno non indifferente. Hanno disegnato, tagliato, e incollato tutto ciò che è stato realizzato.

Ieri invece sono passati alla parte decisamente più interessante con l’addobbo degli alberelli.

“Questa iniziativa mi gratifica sia come amministratore ma anche come cittadina – ha riferito l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola –. I ragazzi del Centro San Damiano profondono il massimo impegno in tutte le attività in cui vengono coinvolti. La realizzazione degli addobbi natalizi li rende particolarmente contenti e il loro impegno è tangibile. Li ringrazio tutti per il contributo che forniscono alla collettività”.