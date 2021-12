E’ stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento il ladro che la scorsa notte aveva rubato un’auto parcheggiata in una strada centrale di Isernia. L’uomo, dopo essere riuscito a mettere in moto la macchina aveva girovagato in città sino a quando, presumibilmente in preda agli effetti dell’alcool, aveva fatto incidente: aveva perso il controllo della vettura andando a sbattere violentemente contro un ostacolo, danneggiandolo vistosamente.

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia sono riusciti ad acciuffare il ladro nel giro di pochissimo tempo: le indagini svolte, supportate anche dai riscontri delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in città, hanno consentito di riconoscere ed identificare, senza ombra di dubbio, l’autore del furto che dopo aver danneggiato l’auto era scappato a piedi dal luogo del sinistro. Il suo volto è stato ripreso però nitidamente dalle telecamere. Le immagini non hanno lasciato incertezze sulla sua identità.

Il malvivente, con precedenti di polizia, è stato denunciato e l’auto restituita al legittimo proprietario.