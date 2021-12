Riunito Comitato mensa a Termoli: menù a rotazione su 8 settimane

Si è riunito lunedì scorso il Comitato Mensa alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, del dirigente Marcello Vecchiarelli, dei consiglieri comunali Antonio Di Brino e Antonio Bovio, il rappresentante dell’Asrem, dott. Andrea Di Siena, il rappresentante della TermoliFood Bruno Loiacono, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e i rappresentanti dei genitori.

Diversi i punti trattati ad iniziare dalla lettura del Regolamento del Comitato Mensa adottato a seguito della Delibera di Giunta n.322 del 22 dicembre 2017.

Successivamente è stato eletto il nuovo componente del Comitato, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia comunale, che è risultata essere Maria De Lerma di Celenza e di Castelmezzano.

Diverse le questioni che sono state affrontate ad iniziare dai sopralluoghi da tenersi nelle scuole, così come previsto dallo stesso regolamento.

Sul punto il dottor Andrea Di Siena ha voluto ricordare le problematiche relative al Covid-19 riferendo che al momento è opportuno aspettare ancora almeno un mese prima di iniziare a recarsi nelle scuole, e che tuttavia l’Asrem ha già eseguito due controlli, il 3 febbraio 2021 e il 29 novembre 2021, in altrettante strutture scolastiche verificando la temperatura dei cibi, la misurazione del peso dei pasti in distribuzione, il porzionamento e la somministrazione. Da quanto riferito, non sono risultate criticità di nessun tipo e che tutto viene svolto nella norma. Tuttavia, i controlli dell’Asrem saranno svolti anche nel prossimo futuro.

Come ribadito dall’assessore Ciciola, risulterà sempre fondamentale il parere dell’Asrem sulle grammature e sul menù che viene proposto ai ragazzi e che bisognerà recepire le proposte avanzate del dottor Di Siena per i sopralluoghi e per le precauzioni da adottare a contrasto del Covid-19.

Il rappresentante della TermoliFood ha voluto ricordare che, eccezionalmente, il menù di base, sulle stagionalità inverno-estate, ruota su otto settimane anziché quattro e che, in questo modo, viene garantita una più vasta varietà di alimenti.

Un passaggio anche per le posate in plastica che non possono più essere utilizzate in quanto ritenute illegali.

A seguire i dirigenti scolastici hanno sottolineato alcuni aspetti che saranno vagliati dal Comitato così come per quanto richiesto dai genitori i quali, dopo l’incontro di lunedì, dovranno interagire con il presidente del Comitato Mensa che, successivamente, provvederà a relazionare nelle prossime sedute.