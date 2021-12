I Lupi tornano al successo dopo esattamente due mesi. E lo fanno a Potenza in una sfida fondamentale in chiave salvezza grazie ad una rete di Candellori, uno dei migliori in campo.

Era una gara fondamentale per il Campobasso, scivolato in zona playout dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Mister Cudini sa che deve far punti e li ottiene nell’ultima giornata del girone di andata contro il Potenza, terz’ultimo in classifica. Quindi si affida ad una squadra più ‘quadrata’ ed esperta: al centro della difesa Bontà e Menna, a centrocampo si rivede Ladu dal primo minuto. Al suo fianco c’è Persia. Anche Parigi viene schierato dall’inizio assieme a Rossetti. Nello scacchiere avversario gioca invece Banegas, il forte attaccante argentino ex Notaresco.

Avvio da infarto per i molisani. Poco meno di 200 supporters hanno seguito i Lupi nella trasferta in Basilicata. Dopo soli 4 minuti l’arbitro annulla il gol dei locali. I tifosi rossoblù tirano un sospiro di sollievo. Risposta del Campobasso all’11’ con Tenkorang, il portiere di casa si distende e para.

A parte un’altra buona occasione del Potenza (un colpo di testa di Piana che sorvola di poco la traversa), la gara è abbastanza equilibrata: sia i rossoblù molisani che quelli lucani sanno che devono conquistare punti preziosi in classifica per concludere bene il girone di andata. Ma al 44′ esplode la gioia dei tifosi dei Lupi: zampata di Candellori, il suo diagonale gonfia la rete dei locali. È il vantaggio del Campobasso che va negli spogliatoi, per la pausa tra i due tempi, con un risultato incoraggiante. Risultato che gli ospiti vorrebbero consolidare nella ripresa trovando però di fronte un Potenza ancora più aggressivo e intenzionato a pareggiare. Al 53′ finisce di poco fuori la conclusione di Matino. Il forcing dei locali è costante anche se poco incisivo. La squadra di Cudini tiene ma soffre.

Al 77′ lancio per Coccia che non riesce a intercettare la palla davanti a Raccichini per pochissimi centimetri. Campobasso vicino al raddoppio nell’unica occasione del secondo tempo (82′): ancora Candellori, il suo diagonale impegna Greco che manda la palla in angolo.

Dopo tre minuti di recupero, Bontà e compagni festeggiano il ritorno al successo che mancava dallo scorso 20 ottobre a Torre del Greco. E mercoledì 22 dicembre, prima della pausa natalizia, si torna in campo per la prima gara del ritorno contro l’Avellino.

IL TABELLINO

POTENZA: Greco, Coccia, Sandri (46’ Zagaria), Ricci, Gigli, Piana (81’ Baclet), Zenuni, Volpe (46’ Salvemini), Banegas, Matino, Sepe (81’ Maestrelli).

ALL.: Trocini

CAMPOBASSO: Raccichini; Menna, Bontà, Sbardella; Candellori, Tenkorang, Ladu (68’ Giunta), Persia (92’ Liguori), Pace; Rossetti (69’ Emmausso), Parigi.

ALL.: Cudini

ARBITRO: Giordano di Novara

Assistenti: Festa di Avellino e Fine di Battipaglia. Quarto ufficiale Luongo di Napoli.

MARCATORE: 44’ Candellori (C).

Note: ammoniti Sbardella, Menna (C), Gigli, Zenuni, Sepe, Ricci (P). Presenti circa 1200 spettatori di cui 170 da Campobasso.