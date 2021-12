Restrizioni e acquisti di Natale – per fortuna esiste Internet!

La stagione natalizia si avvicina, e con essa anche l’atmosfera magica del Natale.

Le strade illuminate, le luci natalizie, gli alberi decorati con palline, nastri ed oggetti luccicanti: queste sono solo alcune delle decorazioni tipicamente natalizie che possono saltare alla mente.

Sia che si viva in città oppure in un piccolo paesino, il Natale è molto sentito e le strade si riempiono di persone che vogliono godersi il periodo più magico dell’anno.

Le vie delle città si animano di uomini e donne che vanno per vetrine, cercando oggetti e vestiti vari, mentre le bancarelle dei mercatini di Natale sfoggiano statuine, pupazzi e personaggi del Presepe.

E, a proposito di Presepe, nei piccoli Paesi di campagna (ma non solo!) torna il periodo delle iniziative come il Presepe vivente, un originale modo per celebrare le festività su cui si fonda la civiltà europea.

Queste sono buone notizie, considerato anche il periodo di quarantene e isolamenti che hanno caratterizzato buona parte degli ultimi due anni. L’inverno 2020 concedeva di uscire per brevi distanze, e molte iniziative che prevedevano un possibile assembramento venivano vietate, con grande sofferenza da parte delle comunità di cittadini.

Nel 2021 le cose sembrano andare meglio, ma le notizie di possibili ritorni a restrizioni in caso di aumento dei contagi stanno già destando nuove preoccupazioni. Sarà possibile passare il Natale al di fuori delle proprie case? E come sarà possibile comprare i regali per amici e familiari?

Una soluzione temporanea: gli acquisti online

Fortunatamente, possiamo trovare una soluzione (seppur temporanea, si spera) tramite Internet e il mondo online.

Ebbene sì, in particolare in questo periodo i vari siti online si caratterizzano per offerte, sconti e promozioni che le persone possono sfruttare per comprare regali a buon prezzo.

Gli sconti di solito iniziano dal Black Friday di novembre e durano fino al giorno di Natale.

Inoltre, molti di questi negozi online consegnano comodamente a domicilio, utile per chi si trova momentaneamente in quarantena o per chi desidera sentirsi al sicuro in casa propria.

Inoltre, molti di questi negozi online consegnano comodamente a domicilio, utile per chi si trova momentaneamente in quarantena o per chi desidera sentirsi al sicuro in casa propria.

Gli acquisti online risultano essere una scelta gradita da molti. Secondo uno studio condotto nel 2019, il settore dei centri commerciali (online) ha composto il 14,5% delle vendite complessive, che in abbinamento a quello alimentare (2,8%) compone quasi ⅕ del fatturato complessivo di quell’anno.

Insomma, agli italiani piace comprare online, ed è comprensibile. In fondo, si possono trovare tutti gli articoli che possono interessarci per vivere.

Durante le feste, le offerte di Natale (ma anche il Black Friday di novembre!) offrono sconti molto interessanti per tutte le fasce di prezzo. Comprare regali con uno sconto superiore al 50% e riceverli direttamente a casa fa gola a molti.

La minaccia dei nuovi contagi

Purtroppo, è necessario toccare un tema molto delicato: i contagi da Covid-19 in Italia.

C’è chi sostiene che siano assolutamente veritieri, c’è chi sostiene che siano anche di più e c’è chi, infine, sostiene che siano stati truccati o “gonfiati” come parte di qualche piano malvagio.

La verità, in fondo, sta nel fatto che dobbiamo rispettare le leggi dello Stato italiano: se venisse imposta una nuova quarantena, sarebbe impossibile uscire di casa se non per casi di stretta necessità, a meno che non si sia disposti a correre il rischio di essere colti fuori con altri sacchetti, oltre alle buste della spesa e dei farmaci.

Il criterio risiede nell’aumento dei contagi e, pertanto, più saranno i contagiati su base giornaliera e più severe saranno le restrizioni.

Dunque, conviene portarsi avanti e pensare ad acquistare i regali per i nostri genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle, ma anche per i propri amici, online. In fondo, è comodo ricevere i pacchi direttamente a casa propria, senza il rischio di uscire e contrarre il virus.

A ciò, va aggiunto che online è possibile risparmiare ulteriormente, dato che si salta qualche anello della catena distributiva che porta i prodotti dal produttore fino alle nostre case: nello specifico, si saltano gli intermediari e i negozianti ultimi.

Per quanto sia importante sostenere le piccole attività locali, è altrettanto importante risparmiare mentre si attende che le acque si calmino a causa Covid-19.

Dunque, valuta di effettuare degli acquisti online se sei impossibilitato o non te la senti di uscire di casa.