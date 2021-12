Residenze false per reddito di cittadinanza e premi assicurativi: due denunciati

Facevano i furbetti sfruttando residenze fittizie in provincia di Isernia. In questo modo intascavano il reddito di cittadinanza e i premi assicurativi grazie agli sgravi fiscali. Sono stati denunciati in stato di libertà un cittadino extracomunitario e un imprenditore campano beccati dai Carabinieri di Macchiagodena e Cantalupo nel Sannio.

Le truffe sono state smascherate dai carabinieri della Compagnia di Isernia che svolge periodicamente controlli per verificare il possesso dei requisiti da parte di coloro che chiedono la residenza nella provincia, beneficiando di sgravi fiscali o concessioni di sussidi da parte dello Stato.

In particolare i militari della Stazione di Macchiagodena hanno individuato un cittadino extracomunitario che ha attestato in maniera falsa di risiedere in Italia da più di 10 anni, percependo così indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma complessiva di 11mila euro.

I carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio invece hanno scoperto che un imprenditore campano aveva stabilito fittiziamente la residenza in un paese della provincia pentra, ottenendo indebiti sgravi fiscali sui premi assicurativi di 13 veicoli a lui intestati, con un risparmio nel tempo stimato in circa 15mila euro.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati commessi. Il cittadino straniero è stato anche segnalato all’Inps per l’interruzione del sussidio mensile.