La mitica Rejecelle ridotta a una latrina. La strada più stretta di Termoli e secondo alcuni d’Italia e d’Europa (ma la contesa con Ripatransone, provincia di Ascoli Piceno, sul primato resta aperta) piena di escrementi di cani e gatti, guano di piccione e rifiuti.

La segnalazione arriva da una turista milanese che ha comprato casa nel Borgo vecchio. “Da un mese ho chiesto di intervenire per pulire la stradina stretta (Vicolo stretto, ndr) ma è ancora così. La pubblicizziamo tanto, ci hanno messo un cartello per segnalarla e poi ieri ho dovuto vedere un inglese che saltava per evitare di passare sullo sterco. Non è possibile”.

La signora va oltre. “Guardate che lì ci ho trovato persino un preservativo, non si può tenere così. Un giorno ho pensato di buttarci dell’acqua e sono stata rimproverata da un residente che mi ha detto di lasciar stare perché lì deve pulire la Rieco. Spero lo facciano, stamattina li ho chiamati per intervenire”.

Appello da condividere per tenere pulita quella che è a tutti gli effetti una delle attrazioni di Termoli, all’interno del sempre apprezzato Borgo vecchio.