La Palazzina Iacp in via dei Gigli a Termoli potrà essere messa a disposizione degli assegnatari, individuati dal Comune di Termoli con apposita graduatoria, la prossima settimana in maniera formale. Sembrerebbe essere la parola fine per una vicenda paradossale, che si trascina da anni e sulla quale l’attuale commissario liquidatore dell’Istituto Autonomo Case Popolari Nicola Travaglini nelle ultime ore ha fatto una comunicazione all’amministrazione adriatica rendendo noto che gli alloggi sono pronti per essere abitatim così come da nota tecnica allegata dell’ingegner Salvatore Donno.

La Palazzina di contrada Colle Macchiuzzo è stata ultimata nel 2014, destinata a 12 famiglie bisognose della cittadina, ma è sempre rimasta chiusa, coinvolta da una problematica legata all’allaccio delle condutture idriche che ha impedito finora di assegnare gli alloggi e ha reso necessario procedere a nuovi bandi.

L’allaccio fognario non era mai stato realizzato a causa dei problemi di sovraccarico dell’impianto di depurazione ed è stato indispensabile procedere a un intervento per l’agibilità che si è concluso da poco. Le graduatorie precedenti con le quali erano stati individuati i beneficiari degli alloggi hanno perso validità e si è proceduto a un nuovo bando in considerazione che l’immobile è stato realizzato nell’ambito di un finanziamento vincolato e gli appartamenti non possono essere assegnati a soggetti inseriti nelle normali graduatorie Iacp.

