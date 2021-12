Ragazza ha malore improvviso su Corso Nazionale, soccorsa da 118

E’ improvvisamente svenuta all’uscita di un negozio su Corso Nazionale, ed è stata soccorsa immediatamente dai passanti che hanno allertato il 118. Una ragazza ha accusato un malore intorno alle ore 17 di oggi ma le sue condizioni non destano preoccupazione particolare, come hanno potuto riscontrare gli operatori della Misericordia che sono prontamente intervenuti portandosi con l’ambulanza sul viale del passeggio. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale, menre numerosi passanti e curiosi si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo.