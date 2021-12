Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, ma ha destato forte preoccupazione l’incidente che nel tardo pomeriggio di oggi – 21 dicembre – si è verificato in Largo Carile, in prossimità del Terminal degli autobus di Campobasso, un’area frequentata ogni giorno da migliaia di pendolari che utilizzano il pullman per rientrare a casa.

Intorno alle 18.40 una vettura ha investito una ragazza di soli 16 anni che stava attraversando in quel momento la strada.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato la giovane in ospedale in codice giallo. E’ intervenuta anche una pattuglia della Polizia municipale per accertare le cause del sinistro che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi.

Per mettere in sicurezza i pedoni esattamente un anno fa è stato inaugurato un primo pezzo del sovrappasso che collega via Mazzini al terminal degli autobus. Il secondo ‘braccio’ dell’infrastruttura, quello che da via Vico (dal negozio Acqua e sapone) collega alla stazione dei bus, dovrebbe essere completato a breve. In questo modo si eviterà ai pendolari di correre rischi per attraversare la Tangenziale in un punto in cui la visibilità è scarsa soprattutto quando è sera, quando aumenta il pericolo di essere investiti dalle auto in transito.