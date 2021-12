Raccolta differenziata Termoli, disponibili nuovi calendari 2022

Si comunica a tutti i cittadini che i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti relativi al 2022 sono disponibili presso l’Ecosportello RiecoSud di via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Gli stessi possono essere consultati sulla pagina Facebook Riecosud e sull’app gratuita Junker e presto potranno essere scaricati dal sito internet www.riecosudscarl.it.

Anche per il 2022 sono previsti due calendari, uno per le utenze domestiche (case singole e condomini) e uno per quelle non domestiche (attività commerciali e studi professionali).

Il calendario delle utenze domestiche è perpetuo, uguale sull’intero territorio comunale e prevede la raccolta regolare dei rifiuti anche durante tutte le festività dell’anno (compreso il primo gennaio, in cui l’organico verrà regolarmente raccolto).

Il calendario delle utenze non domestiche prevede un periodo invernale, che va dal 16 settembre al 14 giugno e un periodo estivo, che parte il 15 giugno e termina il 15 settembre, in cui sono incrementate le frequenze di raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso la raccolta sarà regolare durante le festività.