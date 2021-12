Querela a ex consigliere regionale Petraroia, solidarietà dalla Cgil

La CGIL Abruzzo – Molise e la Camera del Lavoro CGIL Molise esprimono solidarietà a Michele Petraroia che rischia di incorrere in una querela giudiziaria per avere avversato con fermezza, in qualità di dirigente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la poco condivisibile scelta di intitolare la Sala Consiliare del comune di Barile a un caposquadra della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale già comandante della Gioventù italiana del littorio.

“Confermare e diffondere la cultura dell’antifascismo – si legge in una nota – deve essere una scelta che viene riaffermata quotidianamente anche attraverso decisioni e comportamenti che non devono tendere a celebrare, in varie forme, un pezzo buio della nostra storia.

Va ricordato, giorno dopo giorno, con atti concreti che il fascismo è stato sconfitto dai valori della Resistenza e della Costituzione. Sono questi stessi valori che ci fanno avere fiducia nell’operato della magistratura che, ne siamo certi, saprà riconoscere nell’azione del compagno Petraroia la semplice riaffermazione del carattere antifascista della nostra Repubblica”.