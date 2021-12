Quasi tre anni di Covid, targa per i malati nel reparto di Terapia intensiva

Una targa per ricordare chi ce l’ha fatta ma anche chi ha perso la vita per il Covidl. Sarà svelata domani all’ospedale Cardarelli di Campobasso nel reparto di Terapia Intensiva che assieme a Malattie Infettive da quasi tre anni è in trincea per salvare più vite possibile dall’epidemia.

Le festività natalizie scelte per l’occasione hanno un significato preciso perché “…A Natale …è tempo di scoprire il dono dell’amore ricevuto”.

L’evento organizzato dal direttore Uno Anestesia e Rianimazione, Romeo Flocco, vuole accendere anche un ulteriore momento di riflessione sulla gravità del momento che tutto il mondo sta attraversando.