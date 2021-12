Sabato 18 dicembre, siamo stati convocati, insieme alle altre associazioni di Protezione civile del Molise, dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise che ha organizzato una cerimonia celebrativa per omaggiare i volontari che si sono particolarmente contraddistinti con il loro operato in situazioni o attività emergenziali prestando assistenza alle popolazioni in difficoltà.

L’incontro si è svolto nell’auditorium della maestosa Basilica di Maria S.S. Addolorata di Castelpetroso ed è stata suddivisa in tre momenti: la cerimonia per la consegna degli encomi, il concerto Natalizio e un buffet con torta.

La cerimonia, fortemente voluta dal Presidente Micone, è stata da lui presenziata, accompagnato dalla dottoressa Alberta De Lisio (già direttore del Servizio di Protezione Civile del Molise) e dal dottor Angelo del Gesso (già funzionario del Servizio di Protezione Civile del Molise).

Nel corso della cerimonia sono stati proiettati video e foto che hanno fatto rivivere bellissime emozioni. Nel corso della cerimonia, a sorpresa, abbiamo avuto anche l’onore di essere salutati e ringraziati dal dott. Guido Bertolaso, che ha partecipato fino alla fine dell’incontro in call conference.

Una giornata che ci ha sicuramente riempito il cuore di gioia perché ha visto riconoscere istituzionalmente il ruolo del volontariato di Protezione Civile del Molise.

Siccome alla cerimonia di Castelpetroso, per motivi legati alla emergenza Covid19, potevano partecipare al massimo tre volontari per ogni associazione, noi della OdV S.Antonio abbiamo organizzato per la giornata di domenica 19 dicembre una cerimonia ristretta per consegnare gli encomi ai nostri volontari. Per impegni istituzionali, il Presidente Micone ed il dottor Angelo del Gesso non hanno potuto raggiungerci. È stato invece presente il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti.

Abbiamo iniziato l’incontro con un excursus molto sintetico della storia della OdV S.Antonio che nasce nel 2004 sotto la denominazione di Onlus S.Antonio occupandosi principalmente di trasporti sanitari ed emergenze di protezione civile. Nel 2009 partecipa dalle prime ore dall’evento, alla emergenza sisma che ha colpito duramente la città di L’Aquila. Sempre nel 2009 diventa punto di formazione al BLSD con l’ente di formazione Salvamento Academy e si accredita presso i servizi di istruzione e formazione della Regione Molise.

Nel 2011 entra nel mondo della scuola con progetti mirati al coinvolgimento e sensibilizzazione dei ragazzi verso il mondo del volontariato. Nel 2014 partecipa con la Protezione Civile Regionale al grande evento per la visita di Papa Francesco nel Molise. Sempre nel 2014 partecipa ad un bando regionale ed ottiene un eccellente punteggio al progetto “Il Volontario, valore aggiunto per una comunità” che vale il finanziamento per la realizzazione dell’intero progetto incentrato sulla formazione al soccorso e alla Protezione Civile svolto presso l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi. Nel 2016 partecipa alla emergenza sisma del centro Italia operando presso il campo Molise costruito nella frazione Torrita della città di Amatrice.

Nel 2017 propone il progetto di formazione al soccorso “A scuola di cuore” a cui aderiscono le scuole di Bonefro, Colletorto, San Giuliano, Rotello e Santa Croce e dove per circa due mesi viene svolta formazione specifica al soccorso a tutti i ragazzi.

Nel 2018 partecipa attivamente da subito al supporto alla popolazione nel corso dell’emergenza sisma che ha colpito il Molise e soprattutto la comunità guglionesana venendo nominata anche responsabile del campo tenda allestito presso lo stadio comunale. Sempre nel 2018, a seguito dell’emergenza sisma internazionale in Albania, a poche ore dall’evento, partecipa con la colonna mobile regionale alle operazioni in supporto alla popolazione albanese presso il campo allestito nelle vicinanze di Durazzo. Sempre nel 2018, a seguito delle modifiche delle normative che regolano il terzo settore, adegua lo statuto ed amplia gli scopi associativi. A fine 2018 partecipa ad un bando nazionale con un progetto per l’acquisto di mezzi e attrezzature ottenendo un finanziamento per l’acquisto di gruppo elettrogeno, torri faro e apparati radio.

Nel 2019, prima associazione nel Molise, forma i volontari all’antincendio alto rischio e alla safety e security. Sempre nel 2019 presenta progetto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e ottiene le frequenze radio dedicate. Nel 2020 partecipa attivamente alla emergenza covid19. Sempre nel 2020 riceve encomio da parte dell’amministrazione comunale di Guglionesi attraverso il Premio Cultura “Corrado Gizzi” per la dedizione all’operatività nelle emergenze.

Nel 2021 partecipa ad un bando nazionale con un progetto per l’acquisto di mezzi e attrezzature ottenendo un finanziamento per l’acquisto di una turbina spazzaneve e ne riceve finanziamento. Nel 2021 riesce ad ottenere per alcuni volontari, specifica formazione all’A.I.B. da parte del Servizio di Protezione Civile regionale. A seguito della formazione, stipula convenzione con la Regione Molise proprio per l’operatività in emergenza AIB e procede all’acquisto di un automezzo con modulo antincendio. Sempre nel corso del 2021, cede ambulanza di soccorso per missione umanitaria internazionale.

A fine 2021 riceve encomio dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise.

Questo encomio che giunge oggi a tutti noi della OdV S.Antonio è il renderci onore del nostro tempo, delle nostre conoscenze, delle nostre competenze e del nostro lavoro, messi a disposizione gratuitamente in favore della comunità. In qualità di presidente di questa organizzazione, sono orgoglioso di ognuno di noi e davvero vi ringrazio di cuore, ancora una volta, perché siete il valore principale dell’associazione ed il valore aggiunto per la nostra comunità.