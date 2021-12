Cenone di San Silvestro indimenticabile, gustando piatti sontuosi e originali in una atmosfera elegante al Nobil Desco dello Squalo Blu, in via Alcide De Gasperi a Termoli.

Strepitoso il ricco menù proposto e preparato con maestria da Francesco Moliterno, chef già premiato nell’ambito di riconoscimenti nazionali, e non solo. Un ventaglio di proposte gastronomiche eccellenti nella materia prima, selezionatissima, e negli abbinamenti fantasiosi per trascorrere la fine dell’anno e brindare al 2022 nel modo ideale, e a un prezzo imbattibile.

La cucina di Francesco Moliterno, che nel Nobil Desco dello Squalo Blu ospita anche una scuola di cucina, unisce i sapori della tradizione alla innovazione frutto di una esperienza decennale nel settore della ristorazione. Si va dagli antipasti, sontuosi e originali, fino al dessert per poi continuare con zampone e lenticchie una volta scoccata la mezzanotte e non rinunciare alla tradizione portafortuna. Il tutto in spazi ampi, con tutte le regole di sicurezza necessarie in questo momento e in un clima raffinato e oltremodo confortevole.

Per prenotazioni chiamare il numero 377 2061 834