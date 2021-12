Prodotti a base di Cbd: cosa sono e quando utilizzarli

Il Cbd, o cannabidiolo, è un principio attivo contenuto nella cannabis, di cui sono noti gli effetti benefici nei confronti dell’organismo.

Si tratta di una sostanza in realtà conosciuta da moltissimo tempo per i benefici che può apportare a tutto l’organismo, anche se solo negli ultimi anni è stata rivalutata, tanto da ricevere perfino attenzione da parte delle istituzioni sanitarie.

Oggi il Cbd è considerato un ottimo rimedio per molti disagi e numerose patologie, viene somministrato sotto controllo medico in abbinamento o come alternativa ad altri farmaci, ed è disponibile sotto forma di integratore alimentare, così come ingrediente per diversi prodotti, dagli alimentari ai cosmetici.

Per essere valido e sicuro, il Cbd deve provenire da piante di cannabis light, ovvero di canapa dove la percentuale di cannabidiolo sia piuttosto elevata mentre, al contrario, il Thc, responsabile degli effetti psicotropi della pianta, deve essere praticamente assente, o in percentuale irrilevante.

Una gamma completa di prodotti a base di Cbd

Attualmente, come mostrato su cbd-vital.it, i prodotti a base di Cbd disponibili sul mercato sono numerosi, e variano dagli integratori alimentari, ai cosmetici, ai preparati per tisane e infusi, all’olio in gocce o in capsule predosate.

L’olio di Cbd è un prodotto prezioso per la salute e l’equilibrio di tutto l’organismo, che può essere assunto direttamente sotto la lingua, oppure sotto forma di integratore alimentare in capsule. Naturalmente, per ottenere un risultato eccellente, è molto importante scegliere un olio di Cbd di alta qualità, biologico e privo di additivi.

I cosmetici a base di Cbd costituiscono un prodotto ottimo per la salute della pelle, sia per contrastare i segni dell’ossidazione cellulare, sia per mantenere la pelle idratata e nutrita, riducendo i fenomeni di irritazione, anche per le pelli più sensibili e delicate.

La linea cosmetica al Cbd comprende siero per la zona occhi, crema antirughe, crema idratante per il corpo, gel detergente e olio per il corpo, oltre alle creme curative e ai prodotti antiaging.

Il Cbd è considerato inoltre un prodotto eccellente anche per gli animali, che spesso soffrono di disturbi nervosi, ansia, nervosismo e disagi di vario genere legati all’ambiente, allo stress e all’età. Anche per i piccoli amici domestici, il Cbd costituisce una soluzione naturale ed efficace, ed è disponibile sia in gocce, sia sotto forma di crema protettiva e idratante.

Le proprietà dell’olio di cannabidiolo

Come abbiamo detto, l’olio di Cbd offre una serie di benefici effetti a tutto l’organismo, aumenta il benessere generale, permette di dormire meglio e di controllare gli stati di ansia e le forme di insonnia, ma è anche un prodotto utile per la bellezza e per la salute della pelle.

Nel caso di olio puro assunto in gocce, gli effetti si notano entro breve tempo e hanno una durata di diverse ore: questo significa che può essere utilizzato ogni sera con efficacia per dormire tranquillamente ed evitare di ricorrere ai farmaci, mentre per contrastare i dolori reumatici, muscolari e articolari si consiglia di assumerlo durante la giornata.