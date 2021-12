Partenza non entusiasmante per il nuovo software del Cup unico regionale. E le file ai Cup ospedalieri di oggi a Termoli lo dimostrano. “Dal mio medico di famiglia non si è potuta fare la prenotazione della prestazione di cui necessito. Io sono bloccato a casa e mia moglie dopo essere stata all’ambulatorio medico, invano, si è recata al Cup dell’ospedale vecchio di via del Molinello. Si è trovata di fronte una fila interminabile, c’erano 70 persone davanti a lei, e dopo un po’ è andata via”.

Quella che vi raccontiamo è una testimonianza diretta, a due giorni (lunedì pomeriggio) dall’entrata in funzione del nuovo sistema informatico per le prenotazioni di visite ed esami. La conferma arriva anche da alcuni medici di base. Così la dottoressa Mastrullo di Termoli: “Una cosa vergognosa, da due giorni non si riesce a prenotare alcunchè per i pazienti. A tutto svantaggio loro perché, magari anziani, devono recarsi in ospedale e affrontare file lunghissime”. Interrogata sul punto, la dottoressa ci spiega che il sistema è decisamente complesso “e so che anche nei Cup ospedalieri incontrano notevoli difficoltà”. Basta vedere la fila oggi presente anche all’ospedale San Timoteo.

Foto 2 di 2



Chiediamo conferma al dottor Peppino Licursi, segretario provinciale della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale. “In effetti qualche lamentela da parte dei nostri iscritti ci è arrivata. Il sistema è molto più farraginoso di quello di prima”. Allo stesso tempo l’ex medico di base invita alla calma: “Ci vogliono dei tempi tecnici, probabilmente non meno di 10 giorni, per ‘rodare’ il sistema e apportare eventuali correttivi che solo nel momento della concreta implementazione si manifestano”. Sarà dunque la società che si occupa della nuova piattaforma – che nelle intenzioni dovrebbe facilitare le cose, in specie pei i cittadini utenti del Ssr – a dover correggere il tiro su alcune complesse procedure. Procedure che poi non sono uguali per tutte le prestazioni, come ci conferma il dottor Licursi. “Un conto è prenotare, ad esempio, un elettrocardiogramma, un conto è prenotare un tampone vaginale che deve dare contezza della presenza o meno di diversi germi. In quest’ultimo caso sono diversi i codici da inserire”.

C’è poi un problema ‘atavico’, che in Molise non si è mai risolto. “Alcuni codici per prestazioni non corrispondono ai codici nazionali per le stesse. Un problema che già c’era, segnalato allora a Molise Dati, ma mai risolto”.

La prospettiva, di fatto, non è delle migliori. Se ci vorranno giorni (forse due settimane) per le migliorie e la ‘comprensione’ (perché c’è anche quel fattore ‘umano’, ndr) del nuovo sistema, vorrà dire che per tutti questi giorni – che peraltro coincidono con la vigilia delle festività natalizie – molti utenti saranno costretti a interminabili ed estenuanti file nei Cup degli ospedali perché negli ambulatori dei propri medici non avranno più questa comodità. “Mia moglie – tornando alla segnalazione di prima – è stata in attesa per un po’, poi se n’è andata. È tornata, ha fatto altra fila, ed è riuscita a timbrare l’impegnativa esattamente 3 ore dopo il suo iniziale arrivo all’ospedale vecchio”. E come lei tanti altri, che sono andati via per poi magare ritornare dopo un po’ di tempo. Certi esami e prestazioni, però, non possono aspettare. E ricordiamo che da venerdì a lunedì mattina il sistema è stato fermo giustappunto per mettere a punto la nuova piattaforma. (rm)