Premio letterario ‘De Andrè’, c’è anche il patrocinio dell’Ateneo di Siena

Anche il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ha deciso di patrocinare l’ottava edizione del premio nazionale letterario dedicato al famoso cantautore Fabrizio de Andrè che anche quest’anno si svolge a Pietracatella. A comunicarlo il professore Enrico Zanini, direttore del Dipartimento: “Sono felice di concedere, a nome del Dipartimento, il patrocinio alla VIII edizione del Premio Letterario De Andre”. Il Dipartimento ha anche indicato quale componente della giuria la professoressa Giulia Giovani, referente per l’attività del Centro Studi.

“Un’ulteriore affermazione per il concorso intitolato a Faber – ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella” – che seleziona componimenti in narrativa e versi ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese”, dichiarano gli organizzatori.

Il tema dell’edizione di quest’anno è tratto da “Un ottico” (brano del 1971, di De André e Bentivoglio) e si ispira al Futuro. Tale argomento è stato scelto anche in riferimento al periodo storico-sociale che si sta attraversando legato alla pandemia e alle ripercussioni post-Covid.

Due le sezioni del premio: narrativa e poesia, suddivise in categoria adulti e studenti. In questa edizione il Premio si arricchisce anche di una nuova Menzione speciale intitolata alla professoressa Valeria Fanelli, originaria di Pietracatella con la passione per la musica, per l’arte, per il teatro e per De André, ma anche per l’impegno nella scuola e nel mondo della cultura. E, ancora per questa edizione, è confermato il Premio per le Scuole Secondaria di Secondo Grado che parteciperanno con più studenti.

I componimenti possono essere inviati entro il 31 dicembre 2021.

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (CB), ha visto nelle diversi edizioni una numerosa partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono quasi 1000 le opere pervenute in questi sei anni di edizione del premio raccogliendo una varietà di componimenti in prosa e poesia ispirati ai valori ed alle immagini evocate dalle canzoni di Faber come testimonianza di una riflessione sociale e storica ancora viva, sono diversi gli obiettivi del progetto proposti dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

Il concorso gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus per la manifestazione finale, e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, del Comune di Pietracatella, hanno partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università di Siena, del Teatro del Loto.

(Foto dal sito Internet https://premioletterariodeandre.com/edizione-2021/)