Poste, nuove cartoline natalizie e annullo speciale dedicato a S. Felice

Saranno in distribuzione fino al 5 gennaio negli uffici postali le nuove cartoline dedicate al Natale. Sono già disponibili negli sportelli di Campobasso (via Pietrunto), Isernia (via XXIV Maggio) e Termoli (corso Mario Milano).

“Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale. In un periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo”, si legge in una nota.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso due francobolli ordinari appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale.

Inoltre oggi in occasione del centenario della dedicazione della Chiesa della Madonna del Castello, sono stati presentati la cartolina e l’annullo filatelico dedicati da Poste Italiane al Comune di San Felice del Molise. La cartolina raffigura quattro foto: una veduta dall’alto del paese, l’interno e la facciata della Chiesa della Madonna del Castello (riprodotta anche sul bozzetto dell’annullo filatelico) e la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

All’evento, tra gli altri, ha partecipato il sindaco di San Felice del Molise, Fausto Bellucci. “Ottima iniziativa di Poste Italiane – ha commentato il primo cittadino – che con la capillare presenza sul territorio garantisce ai cittadini un costante ed utile servizio. Ringrazio Poste Italiane per aver organizzato l’evento “Sindaci d’Italia”, tenutosi a Roma il 28 ottobre 2019, dove sono venuto a conoscenza del progetto a favore dei Piccoli Comuni e del programma dedicato alla filatelia. La realizzazione dell’annullo filatelico ha dato modo di creare una cartolina che rappresenta con poche immagini il nostro paese e in modo particolare la nostra chiesa dedicata alla Madonna del Castello che oggi compie 100 anni dalla sua apertura. È un modo ulteriore per far conoscere i nostri piccoli paesi, le nostre culture e le tradizioni. Un doveroso ringraziamento, a nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, a Poste Italiane”.